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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 08:34

В Москве в понедельник из-за угроз о минировании проверили почти 1000 учреждений

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Москве за 16 ноября из-за угроз о минировании проверили почти 1000 зданий и учреждений, в общей сложности оттуда эвакуировали более 15 000 человек, сообщил информированный источник "Интерфкса". Бомб нигде не нашли.

В частности, анонимы сообщил о бомбах более чем в 400 учебных заведениях, сорока медицинских учреждениях, двух десятках судов, свыше 400 торговых центров и магазинов, более чем на 50 станциях метро. По данным собеседника агентства, также были угрозы в адрес башни "Федерация", храма Христа Спасителя, 25 гостиниц и почти 40 бассейнов.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник днем сообщала об эвакуации нескольких районных судов.

Волна лжеминирований в России продолжается с 28 ноября 2019 года. Массовые угрозы в Москве и Петербурге поступают почти каждый будний день, иногда анонимы "подключают" крупные города в других регионах. Чаще всего угрозы поступают в адрес школ и детских садов, а также больниц. В последние недели начали поступать угрозы о минировании пассажирских самолетов.

Москва башня Федерация храм Христа Спасителя Московский метрополитен Петербург

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