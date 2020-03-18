Завершено расследование убийства историком Соколовым аспирантки СПбГУ

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Следователи передали в прокуратуру дело по обвинению бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

Следователи собрали достаточно доказательств, поэтому передали дело в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, заявила Петренко "Интерфаксу" в среду.

Она напомнила, что Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия (ч.1 ст.105, ч.1 ст.222 УК РФ). Следствие считает, что Соколов убил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину, сказала Петренко.

Дело историка Соколова

В начале марта адвокат Александр Почуев сообщил "Интерфаксу", что следователи предъявили Соколову обвинение в окончательной редакции.

По версии следствия, 24-летняя Ещенко была убита в ночь на 8 ноября прошедшего года из мелкокалиберного обреза. В преступлении обвинили 63-летнего экс-доцента СПбГУ, с которым девушка состояла в близких отношениях. Через пару дней после убийства Соколов расчленил тело сожительницы и частично успел утопить в Мойке.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник, по результатам психолого-психиатрической экспертизы Соколов был признан вменяемым. В настоящее время он содержится в московском следственном изоляторе "Бутырка".

Расследованием дела занимался центральный аппарат СКР.

Уволенный из СПбГУ после убийства историк Соколов является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, основоположником военно-исторической реконструкции в России.