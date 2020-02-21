Экспертиза подтвердила, что останки из Мойки принадлежат убитой аспирантке Ещенко

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря 2019 года, показала, что они принадлежат аспирантке Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов. Об этом в пятницу сообщила "Интерфаксу" адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой.

26 декабря 2019 года в Мойке были найдены человеческие останки. Следствие предположило, что они принадлежат Ещенко.

По версии следствия, 24-летняя Ещенко была убита в ночь на 8 ноября прошедшего года из мелкокалиберного обреза. В совершении преступления обвиняется 63-летний экс-доцент СПбГУ Соколов, с которым девушка состояла в близких отношениях. Через пару дней после убийства Соколов расчленил тело сожительницы и частично успел утопить в Мойке.

Как ранее сообщал "Интерфаксу" информированные источник, спасатели в ноябре обнаружили все части расчлененного тела девушки, кроме ног. 16 ноября Ещенко была похоронена на Кубани, в родной станице Старовеличковской.

Ученый вину признал. Сейчас он находится под арестом в Москве, где проводилась его психолого-психиатрическая экспертиза. Информированный источник сообщал, что специалисты признали его вменяемым, опровергнув таким образом версию защиты об убийстве в состоянии аффекта.

Уволенный из СПбГУ после убийства историк Соколов является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, основоположником военно-исторической реконструкции в России.