Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова Александр Почуев сообщил о завершении психолого-психиатрического освидетельствования его подзащитного.

По его словам, защита будет знакомиться с результатами экспертизы на следующей неделе.

Как сообщалось, 9 января Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского, специалисты которого проводили исследование.

Производство по всем назначенным экспертизам, в том числе биологической, дактилоскопической, а также экспертизе тела убитой, следствие планирует завершить за четыре месяца. Также планируется допросить оставшихся свидетелей, после чего будет объявлено о завершении следствия.

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Следствие считает, что девушка была убита в ночь на 8 ноября 2019 года из мелкокалиберного обреза. Через пару дней Соколов расчленил ее тело и частично утопил его в Мойке, но упал в реку, откуда его достали вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки. Историк был арестован и признал вину.

Уволенный из СПбГУ после убийства 63-летний Соколов является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, основоположником военно-исторической реконструкции в России.