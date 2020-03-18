Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Иркутские власти назвали фейком сообщения об обработке улиц с военных вертолетов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области опровергло информацию из соцсетей о том, что в Иркутске планируют проводить дезинфекцию улиц с военных вертолетов. Эти сообщения чиновники назвали фейковыми.

Эпидемия коронавируса

Речь идет о предупреждениях со ссылкой на неназванную воинскую часть о том, что авиация будет работать с 23:00 до 5:00, в это время "окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находиться нельзя".

"В настоящий момент никакой необходимости в дезинфекции населенных пунктов Иркутской области нет. В регионе отсутствуют случаи заражения коронавирусом. Людям наоборот необходимо, как можно чаще проветривать помещения, побольше бывать на свежем воздухе, вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет", - передала через пресс-службу и.о. вице-премьера области Валентина Вобликова.

По данным чиновников, фейковую новость запустили по соцсетям сразу в нескольких городах России.

Ранее 18 марта Роскомнадзор предупредил российкие СМИ и интернет-ресурсы, что нельзя распространять заведомо ложную информацию о коронавирусе, и пригрозил самыми жесткими мерами вплоть до немедленной блокировки и отзыва лицензий.

17 марта президент Владимир Путин на совещании с чиновниками правительства потребовал от них "исключить поводы для возникновения вредных, пустых слухов или тем более злонамеренных спекуляций на эту тему" - о коронавирусе, для этого он иотребовал предоставлять только "достоверную, своевременную, полную информацию". Чиновники, в частности, жаловались, что в соцсетях и СМИ высказываются мнения, что данные о числе зараженных занижаются или что проводится мало тестов. Они заверили президента, что это не так.

Иркутская область Иркутск Валентина Вобликова

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи пробил вниз 2100 пунктов впервые с апреля 2018 года

Посольство попросило россиян поскорее уехать из Швейцарии

Заразившиеся COVID-19 на территории РФ получили вирус от своих близких

Минпромторг договорился с ритейлом, чтобы те не повышали цены на продукты

В Минпромторге заверили, что маски в ближайшее время вернутся в аптеки

В Минпромторге заверили, что маски в ближайшее время вернутся в аптеки

Экспресс-тест выявил коронавирус у жителя Ивановской области

Роскомнадзор пригрозил СМИ мерами вплоть до лишения лицензии за фейки о COVID-19

Роскомнадзор пригрозил СМИ мерами вплоть до лишения лицензии за фейки о COVID-19

Евро превысил 86 рублей впервые с 20 февраля 2016 года

Эпидемия коронавируса

Число случаев коронавируса в России выросло до 147

Число случаев коронавируса в России выросло до 147

Задержан мужчина, убивший жену у здания суда в Первоуральске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');