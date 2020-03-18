Иркутские власти назвали фейком сообщения об обработке улиц с военных вертолетов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области опровергло информацию из соцсетей о том, что в Иркутске планируют проводить дезинфекцию улиц с военных вертолетов. Эти сообщения чиновники назвали фейковыми.

Речь идет о предупреждениях со ссылкой на неназванную воинскую часть о том, что авиация будет работать с 23:00 до 5:00, в это время "окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находиться нельзя".

"В настоящий момент никакой необходимости в дезинфекции населенных пунктов Иркутской области нет. В регионе отсутствуют случаи заражения коронавирусом. Людям наоборот необходимо, как можно чаще проветривать помещения, побольше бывать на свежем воздухе, вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет", - передала через пресс-службу и.о. вице-премьера области Валентина Вобликова.

По данным чиновников, фейковую новость запустили по соцсетям сразу в нескольких городах России.

Ранее 18 марта Роскомнадзор предупредил российкие СМИ и интернет-ресурсы, что нельзя распространять заведомо ложную информацию о коронавирусе, и пригрозил самыми жесткими мерами вплоть до немедленной блокировки и отзыва лицензий.

17 марта президент Владимир Путин на совещании с чиновниками правительства потребовал от них "исключить поводы для возникновения вредных, пустых слухов или тем более злонамеренных спекуляций на эту тему" - о коронавирусе, для этого он иотребовал предоставлять только "достоверную, своевременную, полную информацию". Чиновники, в частности, жаловались, что в соцсетях и СМИ высказываются мнения, что данные о числе зараженных занижаются или что проводится мало тестов. Они заверили президента, что это не так.