ФАС призвала власти и бизнес воздержаться от громких заявлений о ценах и дефиците

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ФАС России просит всех представителей федеральных органов исполнительной власти, бизнес и экспертов рынка воздержаться от громких заявлений, связанных с прогнозами цен или возможным дефицитом тех или иных товаров.

"Спекуляция в информационном пространстве относительно цен на те или иные товары или же их дефицита могут стать непосредственным стимулом к росту цен и необоснованному ажиотажному спросу", - говорится в заявлении службы, размещенном на её сайте.

"Ценовые прогнозы являются недопустимыми, так как могут привести к нарушению закона о защите конкуренции, - уточняется в сообщении. - В частности, речь идет о возможном использовании участниками рынка сложившейся ситуации (роста спроса на товары первой необходимости из-за COVID-19 - ИФ) для увеличения продаж, что может привести к установлению и поддержанию высоких цен".

ФАС напоминает, что регулярно следит за ценами на ряд социально значимых товаров, в том числе продукты питания, и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства будет реагировать соответствующим образом.

Поручение Путина

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре вместе с ФАС усилить контроль за ценами на продовольственные товары.

"На что хотел бы обратить внимание, имея в виду специфику сегодняшнего положения. Мы все видим проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, видим последствия мировых биржевых площадок для курса валюты и т.д.", - сказал Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры.

Он подчеркнул, что "все это, так или иначе, отражается на нашей экономике, на ее функционировании". "Поэтому очень важно, как здесь (в решениях коллегии) записано, продолжить работу с ФАС, обмен информацией с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания", - заявил президент.

"Это совершенно конкретная задача и нужно не просто быть удовлетворенными тем, что записали в решениях (коллегии), а работать над этим повсеместно в центре и на местах", - сказал Путин.

С другой стороны, добавил президент, нужно продолжить формирование благоприятного инвестклимата, продолжить защищать интересы участников экономической деятельности.

"Это важно всегда, но в нашей сегодняшней ситуации это особенно важно, потому что нужно поддержать тех, кто реально работает в экономике и бережет созданные рабочие места, обеспечивает соответствующий уровень зарплаты и производства необходимых всей стране товаров", - подчеркнул Путин.