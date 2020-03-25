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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Шойгу проверит армию на готовность бороться с коронавирусом

Шойгу проверит армию на готовность бороться с коронавирусом
Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В российских войсках 25 марта началась проверка уровня готовности решать задачи по борьбе с коронавирусом на случай, если это потребуется, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Целью проверки он назвал повышение уровня такой готовности.

Пандемия коронавируса

Проверка будет продолжаться три дня. Провести ее распорядился верховный главнокомандующий Владимир Путин. О результатах проверки министерство расскажет военным атташе других государств.

"Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов Федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств", - уточнил глава Минобороны.

Проверка проходит в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения.

По словам Шойгу, на первом этапе командовние военных округов, центральных органов военного управления должно будет создать группировки сил и сводные отряды по ликвидации последствий эпидемии в местах дислокации военнослужащих.

"На втором этапе, в течение двух суток проверим способность медицинских отрядов специального назначения, штатных и сводных медицинских подразделений военных округов, объединений, соединений видов и родов войск, а также мобильного резерва Генерального штаба по своевременному развертыванию для борьбы с инфекцией", - заявил министр.

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Минобороны Сергей Шойгу Владимир Путин

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