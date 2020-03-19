Роспотребнадзор разъяснил правила карантина

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Карантин можно провести вместе с друзьями или родственниками в одной квартире, но лучше в разных комнатах и в масках, сообщили в Роспотребнадзоре.

В службе отметили, что граждане, вернувшиеся из неблагополучных по COVID-19 стран могут соблюдать двухнедельный карантин в одном помещении или квартире вместе с друзьями или семьей, но в таком случае находиться лучше в отдельных комнатах, если это возможно, при этом рекомендуется тщательно мыть руки, носить маску, проветривать помещение и проводить влажную уборку с бытовой химией. Также каждому домочадцу нужно пользоваться отдельной посудой, полотенцами, бельем и средствами гигиены.

В ходе 14-дневного карантина основное правило - не покидать квартиру или дом.

Продукты и необходимые товары нужно заказывать с доставкой. Больничный листок также могут доставить курьеры. Мусор выносить нельзя: тут должны помочь друзья, знакомые или волонтеры.

"Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров", - говорится в сообщении.

Медики будут контролировать температуру у людей в карантине ежедневно. На 10-й день у пациентов должны взять анализы на коронавирус - мазок из носа и глотки. Если после 14 дней симптомов ОРВИ не появится и анализ будет отрицательным, карантин можно будет закончить. Если симптомы ОРВИ появляются, нужно срочно сообщить в поликлинику.

В Роспотребнадзоре также предупредили: если условия карантина нарушить, пациента изолируют более сурово - в инфекционном стационаре.