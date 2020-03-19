Депутаты изучат расходы западных СМИ на клевету о России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству изучит, как западные фонды и СМИ расходовали средства, выделенные на антироссийскоу пропаганду, на фоне появившихся сообщений о причастности РФ к дезинформации по поводу коронавируса. Об этом сообщил член комиссии, первый зампредседателя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Провести эту работу поручено ему самому. Он уже начал "мониторинг по отслеживанию тех денег, которые будут выделяться на антироссийскую пропаганду западными СМИ и фондам".

Он считает, что сейчас в западных СМИ "идет охота за средствами, которые были запрошены Белым домом у Конгресса США на следующий год, где на противодействие "российскому влиянию" предусматривается выделение не менее $760 млн", и конкретно на "антироссийскую пропаганду" запрашивается $24 млн.

"Сейчас идет "охота" на деньги, которые были запрошены у Конгресса на антироссийскую пропаганду. Есть ряд европейских фондов, которые (нацелены на это), и будут использовать такие сложные и запретные темы, как коронавирус, чтобы доказать президенту США, что деньги нужны", - сказал депутат.

Отслеживать эти деньги он намерен по открытым источникам, поскольку СМИ и фонды публикуют свои отчеты по расходам, в частности, по прошлому году, по активности публикаций антироссийской направленности, а также во взаимодействии со странами, которые также озабочены вмешательством в их внутренние дела.

Думская комиссия по вмешательству была в экстренном порядке создана в августе 2019 года после массовых протестов в Москве, связанных с ситуацией перед выборами в Мосгордуму. Возглавил комиссию председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В начале августа в российском МИД и Совете Федерации сообщали о заявлениях некоторых зарубежных СМИ и посольства США, которые можно воспринимать как призывы к участию в несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Сенаторы и депутаты решили изучить ситуацию.