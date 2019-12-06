Госдума предложит новые миллионные штрафы для зарубежных СМИ, Google и Facebook

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о ведении миллионных штрафов для иностранных СМИ за нарушение избирательного законодательства РФ будут внесены в Госдуму в весеннюю сессию, при одобрении законопроекта Google, Facebook и Youtube также попадут под административную ответственность в случае нарушений, заявил автор инициативы, первый замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Как сообщил Шхагошев "Интерфаксу" в пятницу, экспертный совет "Единой России" одобрил законопроект о штрафах для иностранных СМИ за нарушения российского избирательного законодательства. По словам депутата, "теперь необходим отзыв правительства, и уже, вероятно, в весеннюю сессию законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы".

Он сказал, что действие поправок, в случае их одобрения Госдумой, будет распространятся не только на зарубежные СМИ, но и на информационные гиганты, такие как Google, Facebook и Youtube, если они будут нарушать действующее законодательство.

"В статье 5.11 КоАП (которую хотят изменить в Госдуме - ИФ) говорится о международных организациях, и Google, Facebook и Youtube - это международные организации, агрегаторы новостей. Если закон будет принят, то они попадут под его действие, именно как международные организации", - пояснил парламентарий.

Предложенные Шхагошевым поправки вносят изменения в статьи 3.5 (административный штраф) и 5.11 (проведение предвыборной агитации лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом) КоАП. Парламентарий предлагает установить штрафы за нарушение правил предвыборной агитации для граждан в размере от 112 тысяч до 170 тысяч рублей, для юридических лиц, куда попадают и иностранные СМИ, - от 2,25 млн до 3,38 млн рублей.

В проекте закона указано, что в отношении иностранных СМИ могут быть применены штрафы в размере до 4% "от ежегодного оборота иностранного средства массовой информации за предшествующий календарный год в зависимости от того, что больше".

Ранее Шхагошев заявлял "Интерфаксу", что считает введение штрафов для иностранных СМИ и информационных гигантов "цивилизованным методом", основанным "на практике западных стран".

При этом он указывал, что своими поправками законодатели "не претендуют на редакционную политику иностранных СМИ, но если они нарушили, то должны заплатить штраф". По подсчетам парламентария, в случае нарушений российского законодательства в период выборов информационные гиганты, подобные Google, могут заплатить "миллиардные штрафы".

Об увеличении штрафов за нарушения в "день тишины" и в дни голосования Шхагошев задумался в начале октября. Он рассказал, что изучил опыт западных стран и намерен инициировать принятие в России зеркальных мер. По данным единоросса, во Франции граждан могут оштрафовать за нарушение правил предвыборной агитации на 75 000 евро, а СМИ - на сумму до 375 000 евро. В России же подобные штрафы для граждан не превышают 1500 рублей, для должностных лиц - 3000 рублей, а для юрлиц - 30 000 рублей. Мировые компании с миллиардным оборотом такие штрафы не пугают, отметил он.

После единого дня голосования 8 сентября Роскомнадзор обвинил Facebook и Google в нарушении "дня тишины", поскольку на их площадках в эти дни была доступна предвыборная агитация. Компании заявили, что не нарушают законодательства стран, где работают и что по жалобам на нарушения они проводят проверки.