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Депутаты Госдумы разберутся с центрами подготовки лидеров незаконных акций

Депутаты Госдумы разберутся с центрами подготовки лидеров незаконных акций
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ в ближайшее время сосредоточится на изучении финансируемых из-за рубежа центров подготовки лидеров несанкционированных акций протеста, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в стране не происходили такие мероприятия, как подготовка лидеров несанкционированных незаконных политических акций", - заявил Пискарёв журналистам в среду.

По его мнению, "нездорово все это, когда на зарубежные деньги готовятся лидеры незаконных политических акций, таких как несанкционированные митинги, противостояние между молодёжью и органами правопорядка, подстрекательство к противодействию". "Мы с этим будем разбираться", - заявил глава комиссии.

Пискарев добавил, что депутаты в этой связи хотят "внести законодательную инициативу, сдерживающую попытки таких незаконных действий". "Это (законодательная инициатива - ИФ) нормально, это защита безопасности наших граждан", - добавил Пискарев.

Ранее в ноябре газета "Коммерсант" писала, что члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ обнаружили в ряде регионов финансируемые из-за рубежа "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций и предлагают ввести особое уголовное наказание для тех, кто прошел в них обучение, а потом устраивал протестные акции.

"Что это за лагеря и где они находятся, депутаты не уточнили. Член комиссии Адальби Шхагошев заявил, что речь идет о "виртуальных лагерях - концентрации протестных мыслей в соцсетях", - говорилось в публикации.

Василий Пискарев Госдума

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