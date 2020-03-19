Женский монастырь изготовит ладан с усиленным противовирусным эффектом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь Екатеринбурга будет выпускать ладан с усиленным противовирусным эффектом, говорится в сообщении обители. Теперь только этот ладан будут использовать при богослужении.

В ладан добавят эфирные масла лаванды, герани, базилика и лимона.

В монастыре отмечают, что прихожане болеют реже, поскольку ладан, которым кадят в храмах во время богослужений, очищает воздух от вирусов и укрепляет защитные функции организма.

Новый ладан можно будет использовать и дома.

В Свердловской области, по последним данным, зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.