Женский монастырь изготовит ладан с усиленным противовирусным эффектом
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь Екатеринбурга будет выпускать ладан с усиленным противовирусным эффектом, говорится в сообщении обители. Теперь только этот ладан будут использовать при богослужении.
В ладан добавят эфирные масла лаванды, герани, базилика и лимона.
В монастыре отмечают, что прихожане болеют реже, поскольку ладан, которым кадят в храмах во время богослужений, очищает воздух от вирусов и укрепляет защитные функции организма.
Новый ладан можно будет использовать и дома.
В Свердловской области, по последним данным, зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.