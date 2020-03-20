Белгородская митрополия защитит паству от коронавируса колокольным звоном

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В храмах Белгородской области пять раз в день будут звонить в колокола ради духовной защиты от коронавируса, сообщил митрополит Белгородский Иоанн.

"Колокольный звон продолжительностью не более 3 минут будет повторяться в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и в 21:00 во всех храмах Белгородской области ежедневно. Меры эти согласованы с епископами Белгородской митрополии и получили поддержку губернатора Евгения Савченко", - рассказал он.

Митрополия опирается, в частности, на исследования академика РАН Фатея Шипунова, посвятившего себя изучению квантовой механики и считавшего, что наравне с физическим миром существует духовный мир, который и правит физическим миром.

"Во время эпидемий на Руси всегда звучали колокола. Если учесть, что в дореволюционной России было 1 280 монастырей и примерно 18 000 церквей, то фактически всё пространство нашей Российской империи покрывал колокольный звон. Это был купол, по образному выражению академика Фатея Яковлевича Шипунова, который исследовал свойства колокольного звона", - напомнил митрополит.

Ранее на этой неделе митрополия с учетом рекомендаций патриарха Кирилла ввела новые правила для ритуалов, которые предусматривают в том числе использование одноразовых стаканчиков для запивки при причастии, бумажных салфеток и ватных палочек для миропомазания и использование священниками медицинских перчаток.