Российские армию и флот оснастят лазерными и гиперзвуковыми комплексами

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.

"Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит, укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы", - сказал он, выступая на концерте по случаю Дня защитника Отечества.

Президент подчеркнул, что многие российские вооружения не имеют аналогов в мире. "При этом по ряду перспективных образцов, а это фактически оружие будущего, мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности", - отметил Путин.

По его словам, это означает, что обороноспособность, безопасность России надежно обеспечена на долгосрочную перспективу.

Ранее глава государства заявлял, что российское гиперзвуковое оружие сделало бессмысленными попытки США нивелировать ядерный потенциал РФ.

В ноябре прошлого года Путин поручил увеличить в армии количество лазерного и гиперзвукового оружия, а также боевых роботов и беспилотников.