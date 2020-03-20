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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:33

Жителя Первоуральска арестовали после убийства жены у входа в суд

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Ленинский суд арестовал до 17 мая жителя Первоуральска, которого обвиняют в убийстве жены при входе в суд, в котором его должны были судить за то, что он жену бил. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

Арестованный обвиняется также в покушении на убийство судебного пристава и случайного свидетеля, которые пытались его остановить и которых он ранил.

Судебного пристава после нападения прооперировали, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Очевидцу госпитализция не потребовалась.

Убийство в Первоуральске произошло 18 марта. После нападения подозреваемый скрылся, его нашли в подъезде дома, где живет его мать.

По данным полиции, подозреваемый совершил нападение перед заседанием суда, на котором должно было рассматриваться его административное дело по статье "Побои". Погибшая проходила потерпевшей по делу.

Екатеринбург Свердловская область Первоуральск Ленинский суд МВД

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