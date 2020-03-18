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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Задержан мужчина, убивший жену у здания суда в Первоуральске

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали жителя Первоуральска (Свердловская область), подозреваемого в убийстве гражданской супруги на входе в здание суда.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, злоумышленника поймали в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать.

В РоссииВ Свердловской области мужчина убил избитую им жену на входе в судЧитать подробнее

В среду, 18 марта, мужчина прошел в суд, где он проходил подозреваемым по статье КоАП "Причинение побоев". На входе он нанес смертельные ранения женщине, которая была потерпевшей по этому делу. Кроме того, злоумышленник ранил пристава и скрылся.

Пресс-служба управления ФССП региона настаивала, что мужчина напал на супругу еще на улице, а в здание суда женщина забежала за помощью.

В отношении задержанного возбуждены дела по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Следствие полагает, что задержанный пытался убить пытавшихся его остановить пристава и еще одного мужчину.

В ближайшее время жителю Первоуральска будет предъявлено обвинение.

Свердловская область Первоуральск

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