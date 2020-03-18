В Свердловской области мужчина убил избитую им жену на входе в суд

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Первоуральске (Свердловская область) мужчина напал на гражданскую супругу перед входом в здание суда, женщина погибла.

Как рассказал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, мужчина прошел в суд, где он проходил подозреваемым по статье КоАП "Причинение побоев". На входе он нанес смертельные ранения женщине, которая была потерпевшей по этому делу. Кроме того, злоумышленник ранил пристава и скрылся.

Ранее мужчина имел проблемы с законом.

По данным Горелых, раненый судебный пристав доставлен в больницу, врачи оказывают ему помощь.

В пресс-службе управления ФССП по Свердловской области агентству сообщили, что инцидент произошел на улице. А напавший на женщину мужчина - ее гражданский супруг.

"На одной из улиц города Первоуральска мужчина напал на женщину, которая, получив ранения, забежала в здание суда за помощью. Судебный пристав, услышав крики о помощи, бросился на защиту пострадавшей, получив при этом ранения колюще-режущим предметом в область рук. Нападавший объявлен в розыск", - сказали в управлении.