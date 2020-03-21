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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Россия уже поставила тесты на COVID-19 в 13 стран

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия поставила лабораторные тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции в 13 государств, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора на официальном сайте службы в субботу.

В сообщении говорится, что Роспотребнадзор передал разработанные в государственном научном центре "Вектор" тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на COVID-19 странам-членам Евразийского экономического союза, СНГ, а также Ирану, Монголии, КНДР. Ожидается также поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу.

"С использованием российских средств диагностики были выявлены первые случаи инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане", - отмечают в ведомстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России создан запас из 700 тысяч тест-систем, который будет постоянно пополняться.

По данным Роспотребнадзора, разработанные в России диагностические системы дают результат максимум в течение четырех часов, для проведения теста достаточно образца из носоглотки.

Также сообщалось, что Росздравнадзор выдал разрешение на применение российско-японской системы диагностики коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор

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