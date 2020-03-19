В РФ одобрили новую ускоренную систему диагностики коронавируса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе селекторного совещания доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о получении разрешения Росздравнадзора на применение российско-японской системы диагностики коронавирусной инфекции на территории России, сообщает сайт правительства.

"Участники альянса отметили, что одобренная инновационная система тестирования на сегодняшний день является уникальным решением, одним из наиболее эффективных в области диагностики COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве отметили, что Дмитриев проинформировал премьера об этом в ходе селекторного совещания с представителями Альянса по борьбе с коронавирусом: РФПИ, РСПП, "Яндекс" и Mail.ru Group.

Одобренная система диагностики сокращает время тестирования более чем в 4 раза. "В ней применяется метод изотермальной молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции), но сокращает время тестирования более чем в 4 раза, с двух и более часов до 30 минут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что линейка тест-систем адаптирована как для стационарных лабораторий, так и для уникальных, не имеющих аналогов портативных мини-лабораторий и готова к применению повсеместно.

Мишустин поддержал предложения представителей альянса по внесению изменений в нормативное регулирование для проведения оперативного тестирования населения.