Россиян с тяжелыми заболеваниями призвали к осторожности в период пандемии COVID-19

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Минздрав России в воскресенье призвал страдающих различными заболеваниями к осторожности в условиях распространения коронавируса.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, настоятельно рекомендуется: пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз и другие), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также пациентам, получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований, соблюдать меры предосторожности для снижения риска заражения.

Для этого Минздрав призвал временно ограничить контакты с другими людьми, пользование общественным транспортом, посещение общественных мест, таких как торговые центры и магазины, поликлиники, МФЦ, рынки и другие.

Общее количество зафиксированных случаев COVID-19 в России достигло 306, последний раз данные обновлялись в субботу днем. 53 диагноза были поставлены за сутки с 20 по 21 марта в 18 регионах страны.