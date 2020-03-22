Минпромторг заверил в отсутствии дефицита продуктов на фоне коронавируса

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что дефицита продуктов в России нет.

"Продуктов хватит сто процентов. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам. Увеличилась продажа бакалеи от 40 до 60 процентов", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

Мантуров сообщил, что ранее Минпромторг давал рекомендацию торговым сетям делать запас на 21 день, и продукты при этой рекомендации уходили за три дня. Теперь министерство поставило задачу делать закупки "из расчета 60 дней".

Он подчеркнул, что "дефицита нет никакого с точки зрения продуктов".

Глава Минфина Антон Силуанов в программе сообщил, что ситуация с коронавирусом будет "серьезным испытанием для российской экономики, (...) нужно будет оказывать поддержку отдельным отраслям".