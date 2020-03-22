В российских регионах построят дополнительные инфекционные боксы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство приняло решение о строительстве в регионах дополнительных инфекционных боксов для лечения больных с коронавирусом, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы. Мы внимательно изучили опыт китайцев, как они строили, так что мы потенциально готовы решить такие вопросы", - сказал Хуснуллин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК). Его слова приведены на сайте канала.

По словам Хуснуллина, с КНР "остались хорошие связи на уровне строителей".

"Получили эту информацию, понимаем, как и что они делают. У нас есть три варианта для различных форм строительства, уже подготовлена и утверждена документация", - сообщил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в китайском Ухане, с которого началось распространение коронавируса, были возведены временные больницы. Строительство первой из них заняло всего 10 дней.

Между тем в Москве уже начались работы по возведению дополнительной больницы на 500-600 коек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство завершится через месяц.