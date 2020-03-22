Подмосковный оперштаб назвал удовлетворительным состояние пациентов с COVID-19

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Всего в Подмосковье 35 заразившихся коронавирусом, все находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает в воскресенье областной штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Мособлштаба, один пациент уже поправился и выписан. Отмечается, что заболевшие находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц.

В штабе уточнили, что контактировавшие с пациентами лица помещены на карантин с обязательной сдачей анализов на коронавирус, за ними ведется медицинское наблюдение.

Как сообщил в воскресенье оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19, число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки увеличилось до 367.