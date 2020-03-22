Первого заболевшего коронавирусом выявили в Брянской области

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Брянской области, сообщает в воскресенье губернатор Александр Богомаз в соцсети ВКонтакте.

"Уважаемые жители Брянской области! В регионе подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией у жительницы Брянска, вернувшейся из ОАЭ. В настоящее время она госпитализирована в специализированный полностью изолированный бокс Брянской областной инфекционной больницы №1. Это исключает дальнейшее распространение инфекции", - отметил он.

Богомаз сообщил, что женщине сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное.

По его словам, те, кто находился с ней в контакте, помещены в обсервационный госпиталь.