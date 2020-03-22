Пласидо Доминго заразился новым коронавирусом

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом COVID-19. Он сообщил об этом в своем фейсбуке.

Доминго рассказал, что почувствовал недомогание: высокую температуру и кашель. Врачи сделали анализ и определили заражение коронавирусом. Сейчас он находится дома со своей семьей, но старается не контактировать с ней.

Певец призвал всех следовать рекомендациям врачей: часто мыть руки, не приближаться к людям ближе, чем на два метра, и стараться не выходить из дома.

Новый вирус COVID-19 появился в китайской провинции Хубэй в декабре. Там произошла первая вспышка, которая на сегодня переросла в пандемию. Симптомы вируса мало отличаются от обычной ОРВИ. Пока ни одна страна не разработала вакцину против вируса. Основная группа риска при заражении – пожилые люди. Пласидо Доминго сейчас 79 лет.

Чтобы предотвратить распространение болезни, многие страны резко ограничили международное транспортное сообщение, в том числе Испания, отменили массовые события и закрыли места традиционного скопления людей.

Количество заразившихся COVID-19 во всем мире приближается к 300 тысячам. Из-за него умерли более 12 тысяч человек.