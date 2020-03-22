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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367

В Москве к настоящему моменту выявлен 191 случай заболевания

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367
На территории больницы в Коммунарке
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 61 до 367, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Новые случаи выявлены в шести регионах. Большинство приходятся на Москву - 54. Кроме того, по одному случаю заражения выявлены в Новгородской, Архангельской, Брянской областях, по два случая - в Удмуртии и Кировской области.

Московский оперативный штаб уточнил, что в столице к настоящему времени зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди новых пациентов есть иностранцы. Заболевшие прибыли в Москву рейсами из Женевы, Риги, Парижа, Амстердама, Мадрида.

Во всех новых выявленных случаях люди посещали в последние две недели страны, где сложилась неблагополучная ситуация с распространением коронавируса. Всех изолировали в инфекционных боксах, контактных лиц осматривают медики.

В штабе отмечают, что под медицинским наблюдением с января 2020 года находились 104 577 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек.

COVID-19

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