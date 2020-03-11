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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к ресурсам с бесплатным доступом

Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к ресурсам с бесплатным доступом
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Список социально значимых сервисов, доступ к которым будет бесплатным, может пополниться сервисами заказа еды, рассказал журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

По его словам, этот перечень также будет включать соцсети, мессенджеры, "все, что нужно в повседневной жизни и чем люди часто пользуются". Критерием отбора будет доля рынка в этом сегменте. Также сервис должен быть обязательно российским, технически размещен на отечественной инфраструктуре.

В каждом сегменте будет представлен не один игрок. "Мы не говорим, что у нас один главный по категории войдет в бесплатный список. Мы говорим, что эти сервисы в своей категории должны в явном виде уже иметь большие доли (на рынке - ИФ), и вопрос по каждый категории будет устанавливаться комиссией", - сказал Шадаев.

Как сообщил министр, все нормативные документы для запуска уже готовы, список сайтов и сервисов находится в процессе верстки.

Проект "Доступный интернет" предложил запустить президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. По его замыслу, на территории России можно обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.

В январе газета "Известия" писала, что в составленный Минкомсвязи предварительный список социально значимых отечественных сайтов вошли государственные информресурсы (туда входят портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), соцсети ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир", "В кругу друзей", "Мир тесен", "Фотострана", "Дневник"), почтовые сервисы ("Яндекс", mail.ru, km.ru) и другие важные информационные ресурсы.

Максут Шадаев Минкомсвязи

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