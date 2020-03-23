Правительство призвало регионы следовать примеру Москвы по самоизоляции пожилых

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов последовать примеру мэра Москвы Сергея Собянина, который принял ряд мер по отношению к пожилым людям в условиях борьбы с коронавирусом.

"Сегодня мэр Москвы обратится с указом к таким (пожилым - ИФ) людям, и мы надеемся, что в регионах страны это также сделают многие губернаторы", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Ранее в понедельник Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, и находящиеся в режиме самоизоляции в связи с коронавирусом с 26 марта по 14 апреля, получат по 4000 рублей выплат.

Он также заявил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим.