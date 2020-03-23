Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Еще 5 млрд рублей выделено на закупку термометров и обеззараживание воздуха в министерствах и ведомствах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах. Средства выделены Минпромторгу, следует из распоряжений на сайте правительства.

Аппараты ИВЛ будут закуплены в течение года в количестве не менее 5700 штук, говорится в одном из документов. Минпромторг будет обязан к 1 февраля 2021 года отчитаться о целевом использовании денег, которые выделяются из резервного фонда правительства.

5 млрд рублей будет выделено на закупки тепловизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральные органы исполнительной власти. Каждое министерство должно быть оборудовано не менее чем одним тепловизором, или бесконтактным термометром, или установкой обеззараживания воздуха.

Ранее The Moscow Times сообщила, что богатые россияне начали закупать аппараты ИВЛ для личного использовния дома. Минздрав предупредил, что применять эти машины можно только в больницах и только под контролем врачей, а дома они будут бесполезны.