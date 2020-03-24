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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:16

Кадыров сообщил о трех первых случаях подозрения на коронавирус в Чечне

Кадыров сообщил о трех первых случаях подозрения на коронавирус в Чечне
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Чечне выявлено три первых случая с подозрением на заражения коронавирусом, анализы пациентов отправлены в Новосибирский НЦ "Вектор" для окончательного диагноза, сообщил во "ВКонтакте" глава республики Рамзан Кадыров.

Пандемия коронавируса

На карантине в регионе находятся больше 360 человек, которые побывали в странах с коронвирусом, добавил он.

"Ситуацию усложняет то, что в определённых случаях болезнь протекает бессимптомно. Человек может и не подозревать, что он является носителем инфекции. Поэтому мы призываем всех и каждого быть предельно бдительными и проявлять гражданскую сознательность", - сказал он.

Кадыров призвал земляков "по возможности не выезжать за пределы региона и не выходить из дома", звонить врачам в случае недомогания и повышения температуры, соблюдать правила гигиены и минимизировать контакты.

"Мной принято решение закрыть в Чеченской Республике все рестораны, кафе и места массового скопления людей. При этом продуктовые магазины будут работать в штатном режиме", - добавил он.

Он также пообещал сделать все, чтобы обеспечить население продуктами, пресекать ценовые спекуляции и обеспечить энергетическую безопасность.

Днем ранее Кадыров объявлял, что решил только запретить в ресторанах и кафе смассовые свадьбы и банкеты и закрыть большую часть учреждений общепита. Исключение он обещл сделать для "несокльких заведениях" в "наиболее людных местх", "чтобы гости города могли поесть". Жителям Чечни он рекомендовал пользоваться службами доставки. Он также призвал пожилых людей не выходить из дома без необходимости, а родителей - не брать детей в торговые центры.

На прошлой неделе Кадыров решил объявить в школах каникулы, а родителей призвал не пускать детей в места массового скопления. Он также просил выходцев из Чечни перед поездкой на родину провериться на коронавирус, "чтобы уберечь своих родных и близких от распространяющейся по всему миру эпидемии

Чечня Рамзан Кадыров Новосибирск НЦ Вектор

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