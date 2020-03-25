В Италии ввели штрафы до 3 тыс. евро за нарушение карантина

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Совет министров Италии утвердил штрафы от 400 до 3 тысяч евро для граждан, которые не соблюдают меры по борьбе против коронавируса, а именно - режим ограничения на передвижение, сообщили итальянские СМИ.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что гордится реакцией сограждан на введенные для борьбы с коронавирусом меры. "Подавляющая часть граждан соблюдает новые правила", - сказал он.

Конте также отреагировал на появившиеся в итальянских СМИ сообщения о том, что ограничительные меры в Италии сохранятся до 31 июля.

"Режим ЧП был объявлен до 31 июля. Но это не значит, что и ограничительные меры будут продлены до 31 июля", - сказал он, подчеркнув, что власти Италии надеются снять ограничения значительно раньше.

Италия занимает второе место после Китая по числу случаев коронавируса. Эту инфекцию обнаружили у 69 тыс. человек на территории страны. По числу умерших Италия на первом месте: там скончались больше 6,8 тыс. пациентов с коронавирусом. Выздоровели 8,3 тыс. человек.

Конте 22 марта объявил о решении в рамках борьбы с коронавирусом приостановить работу всех предприятий, не имеющих стратегического для жизни страны значения. Прежде в стране закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекратили развлекательные мероприятия. Срок действия части этих мер истечет в начале апреля, и властям нужно будет решить, надо ли их продлевать.