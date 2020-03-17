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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Ограничения "с небольшими исключениями" будут действовать 30 дней

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

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"Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ограничить въезд в Европу из стран, не входящих в ЕС, Великобритании и других стран", - сказала канцлер журналистам во вторник.

По ее словам, предполагается ввести "запрет на въезд с небольшими исключениями" на срок в "30 дней".

Меркель подчеркнула, что Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно.

Как разъяснило министерство внутренних дел ФРГ, запрет на въезд коснется всех видов транспорта, но не будет распространяться на граждан Германии. Гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, то же самое коснется граждан с временным видом на жительство в этих странах.

"Граждане третьих стран, которые не соответствуют условиям, получат на границе отказ во въезде за неимением неотложной причины", - указывают в МВД.

ЕС Германия Ангела Меркель

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