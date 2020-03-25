Ограничения на поездки в Красноярском крае затронут только чиновников

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на выезд из муниципальных образований в Красноярском крае коснутсяя командировок муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений, уточнила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Александр Усс поручил главам муниципалитетов разъяснять населению, что нужно отказаться от личных и деловых поездок, за исключением случаев особой важности.

Ранее сообщалось, что глава региона потребовал ограничить выезд жителей за пределы муниципальных округов.

Усс также поручил чиновникам создать условия для самоизоляции пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, а еще - подготовить меры по поддержке бизнеса. Руководителям предприятий он рекомендовал по возможности переводить работников на удаленку и организовать измерение темпертуры тем, кто приходит на производство.