Мишустин обещал наказывать губернаторов за недостаток мер против коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михил Мишустин пообещал, что губернаторов и профильных министров будут "очень строго наказывтаь", если они не будут уделять достаточного внимания мерам по борьбе с коронавирусом. Он заявил это на президиуме координационного совета по борьбе с эпидемией.

Он потребовал докладывать ему о ситуации на местах.

Премьер также предупредил, что администрации регионов и должны быть готовы оперативно организовать койкоместа в больницах для тех, кто заболеет коронавирусной инфекцией. Он поручил увеличить количество коек в медицинских учреждениях каждого региона на случай такой необходимости.

12 марта в Москве начали строить новую больницу для зараженных коронавирусом - в Голохвастове на территории Новой Москвы. Мэр Сергей Собянин 24 марта показал стройку президенту Владимиру Путину и пообещал, что больница будет достроена за три недели. Она будет рассчитана более чем на 500 пациентов.

Мэрия Москвы через городской фонд обязательного медицинского страхования пообещала выделить до 200 000 рублей на лечение каждого пациента с коронавирусом.

22 марта стало известно, что правительство решило построить в регионах дополнительные инфекционные боксы для коронавируса.