Матвиенко призвала россиян к дисциплине

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты напомнила согражданам об обязательной дисциплине при исполнении требований Роспотребнадзора, правительства и указов мэра Москвы о мерах по борьбе с коронавирусом.

"Если каждый будет это строго исполнять, без острой необходимости не выходить на улицы, не пользоваться общественным транспортом, находиться на домашнем карантине, это очень поможет усилиям всех уровней власти удержать ситуацию на приемлемом уровне и справиться с этой бедой", - сказала она.

Примером по консолидации общества она назвала Китай, граждане которого проявили патриотизм и дисциплину.

Матвиенко также от имени всех сенаторов поблагодарила медработников, которые сейчас лечат заразившихся, "работают действительно не покладая рук, не считаясь с личным временем, работают по две-по три смены, проявляя просто героизм, который очень уместен в этой ситуации".

Также она поблагодарила волонтеров, "которые в подъездах развешивают объявления для пожилых людей - кому нужны продукты, лекарства, готовы безвозмездно оказать помощь, поддержать".