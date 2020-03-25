Все 47 новых случаев COVID-19 в КНР были импортированы из-за границы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из "ввезенных" случаев заболевания в городах центрального подчинения выявлено в Пекине - пять, Шанхае - 19, Тяньцзине - четыре. В провинциях Гуандун - пять, Фуцзянь - четыре, Цзянсу, Сычуань и автономном районе Внутренняя Монголия - по два, - провинциях Цзилинь, Чжэцзян Шаньдун и Шэньси - по одному. Всего насчитывается 474 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, из них три - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составил 3,281 тыс. человек, зарегистрировано 81,218 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,163 тыс., заболели 67,801 тыс.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 4,3 тыс. человек, состояние 1,4 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 73,6 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 628 случаев заболевания: в Гонконге - 386 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 26, на Тайване - 216 (два случая смерти).