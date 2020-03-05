АТОР назвала беспрецедентной ситуацию на туристическом рынке в связи с COVID-19

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Беспрецедентной назвала ситуацию, сложившуюся на туристическом рынке в связи с эпидемией коронавируса, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Ситуацию на туристическом рынке можно оценить как беспрецедентную, и я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель. Это затрагивает все виды туриндустрии, все категории потребителей - от детского туризма до делового. Все сферы индустрии - гостиничный бизнес, транспортный, туристический. В более или менее стабильной ситуации - только онлайн-агрегаторы и системы бронирования, так как их не коснулись рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора", - сказала она в четверг журналистам.

Как напомнила Ломидзе, есть действующая рекомендация Ростуризма и Роспотребнадзора о том, что туркомпаниям не рекомендуется продавать туры в Италию, Южную Корею и Иран, а также в Китай. "При этом срок действия рекомендации не обозначен. Параллельно идет активное и даже агрессивное информирование потребителя о том, что такое коронавирус, на мой взгляд, недостаточно аргументированное", - добавила исполнительный директор АТОР.

В результате, по ее словам, потребители поделились на три основные категории. "Первая внимательно слушает все, что есть в информационном поле, и не хочет никуда ехать, аннулирует забронированные поездки, причем это касается не только перечисленных направлений. Часть туристов не хочет ничего аннулировать и собирается ехать. И есть те, кто говорит, что не боится ехать, но боится карантинных мер, в которые можно попасть в ходе поездки", - рассказала Ломидзе.

Однако итог в данной ситуации один - туриндустрия понесет убытки, исчисляемые миллиардами долларов, предупредила эксперт. "Беспрецедентность этой ситуации - в том, что все предыдущие кризисы были внутренней историей. Сейчас это охватывает туриндустрии многих стран. Мы посчитали все платежи, которые были произведены туроператорами партнерам - перевозчикам, отелям принимающим компаниям. Те суммы, которые затребовали туристы, аннулировавшие туры в течение всего февраля, и фактические возвраты. Плюс к этом добавилась Италия. У нас получилось 27 млрд рублей по всему рынку, это все платежи и потенциальные платежи, которые затребованы. В силу того, что партнеры не стремятся возвращать деньги и не готовы переносить сроки хотя бы на май, эти деньги сгорают", - добавила исполнительный директор АТОР.

В конце февраля АТОР обратилась с открытым письмом к правительству, в котором попросила назвать срок действия запрета на продажу туров в Италию и другие страны, в которых выявлено значительное число заразившихся коронавирусом. В Ассоциации подчеркивали, что вышеупомянутая рекомендация Ростуризма позволяет клиентам отказываться от ранее приобретенных туров в Италию, Южную Корею и Иран, "что повлечет существенные финансовые убытки для туроператоров".