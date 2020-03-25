Арест Абызова продлили до конца июня

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца - до 25 июня - срока содержания под стражей бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Кроме того, Мосгорсуд продлил на аналогичный период срок содержания под стражей предполагаемым соучастникам - экс-директору "Сибэко" Александру Пелипасову, директору по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галине Фрайденберг, президенту Новосибирской региональной федерации самбо, бывшему члену совета директоров "Сибэко" Николаю Степанову, заместителю генерального директора ООО "Ру-Ком" Максиму Русакову и экс-гендиректору "РЭС" Сергею Ильичеву.

Абызов был задержан в марте 2019 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками - членами ОПС - путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Кроме того, предварительно установило следствие, будучи министром, Абызов нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО" Хакасская сервисно- ремонтная компания" (АО "ХСРК").

Полученные от этой сделки деньги в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.

Абызов отрицает все обвинения.

Следствие ранее заявляло, что по уголовному делу в отношении экс-министра был наложен арест на различные активы в сумме до 27 млрд рублей.