СК вменил экс-министру Абызову отмывание и коммерческий подкуп

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Расследуя уголовное дело бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, следователи установили причастность его и его предполагаемых сообщников к отмыванию и к коммерческому подкупу (пункты "а, б" части 4 статьи 174.1 УК, статья 204 УК). Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Также следователи выявили новых фигурантов дела, в том числе бывших топ-менеджеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") Руслана Власова, Яну Балан и Оксану Роженкову, а также директора ООО "Ру-Ком" Олега Серебренникова.

Выявить факт отмывания следствию помогли Росфинмониторинг и власти Кипра. Ранее следствие утверждало, что в 2014 году Абызов с соучастниками похитили 4 млрд рублей у "Сибэко" и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии. Хищение удалось за счет обмана акционеров компании. Деньги были полностью выведены за рубеж.

Теперь в СК говорят, что эти деньги были положены в банки в Республике Кипр на рублевых счетах. Затем их конвертировали "в доллары США для придания правомерного вида их владению".

Хищение поставило под угрозу надежность работы генерирующего оборудования компании "Сибэко" в рамках единой энергетической системы России, а также повлекло "необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии", отмечает следствие.

Факт коммерческого подкупа следствие относит к 2017 году. В СК считают, что тогда Абызов фактически владел контрольным пакетом "Сибэко", которые были оформлены на подконтрольные ему оффшорные компании. Сведения об этом он скрывал. "Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн рублей бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО" Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой. Со своей стороны они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности "СИБЭКО", в том числе финансового характера", - говорится в пресс-релизе.

Абызов был задержан в марте 2019 года. До сих пор ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 289 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Незаконное предпринимательство следствие усматривало в том, что Абызов, будучи министром правительства, руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК". Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.

Абызов отвергает все обвинения.

Кроме бывшего министра, по делу проходят экс-директор "Сибэко" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сибэко" Николай Степанов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков и экс-гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев, а также бухгалтер филиала "Новопсковский" ООО СП "Нибулон" Инна Пикалова.