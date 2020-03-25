Защита Абызова сообщила о срыве ключевой экспертизы по его делу

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Эксперты Московской лаборатории судебной экспертизы Минюста не смогли дать ответ на вопросы следствия, поставленные в рамках ключевой финансово-экономической экспертизы по делу бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом рассказал адвокат Александр Аснис.

"Эксперты дважды запрашивали дополнительные материалы, так как представленные им следствием два тома были недостаточно содержательными. В результате, эксперты направили следствию заключение о невозможности дать ответ на поставленные перед ними вопросы в связи с отсутствием необходимых документов", - сказал он.

Аснис напомнил, что экспертизу назначили в мае 2019 года. Специалисты должны были определить рыночную стоимость 100 % акций четырех компаний, которые были приобретены АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")" по завышенной, как считает следствие, сумме - 4 млрд рублей. Именно в эту сумму, по словам адвоката, в 2013 году их оценили в "Делойт и Туш СНГ".

Защита провела свою финансовую экспертизу, которую проводили оценщики другой крупной консалтинговой организации "Росэко". "В феврале этого года "Росэко" представила нам отчеты, в которых стоимость акций этих четырех компаний на момент сделки оценена в 4 млрд 660 млн рублей, что даже больше оценки "Делойта", - сказал Аснис.

По его словам, данный отчет приобщен следствием к материалам уголовного дела. Однако, сказал защитник, ни отчет, ни ответ экспертов Минюста не были предоставлены Мосгорсуду накануне в ходе рассмотрения ходатайства о продлении срока ареста.

По словам Асниса, в марте следствие назначило новую финансово-экономическую экспертизу, поручив ее четырем частным экспертам. При этом он отметил, что защита была лишена возможности ознакомиться сдокументами, которые были предоставлены экспертам следователем.

"Защита в ходе вчерашнего заседания обратила внимание суда, что следствие умышлено скрыло от него ответ экспертов Минюста и наш отчет, чтобы держать Абызова и других фигурантов дела под стражей. При этом непонятно, почему результаты данной экспертизы и еще нескольких других, которые проводит следствие, наши подзащитные не могут ожидать под домашним арестом, который также исключает какую-либо возможность влиять на ход следствия", - сказал Аснис.

Он уточнил, что защита также обратила внимание суда, что ряд проводимых следствием экспертиз назначены для затягивания хода предварительного расследования, так как вопросы, поставленные перед экспертами, не имеют отношения к предъявленному фигурантам дела обвинению.

Абызов был задержан в марте 2019 года. Ему предъявили обвинения в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210 УК, ч. 4 ст. 159 УК, ст. 289, ч. 4 ст. 174.1).

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года он, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС). Затем он и другие члены ОПС, обманув акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил деньги компаний на сумму в 4 млрд рублей, говорится в обвинении.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Кроме того, предварительно установило следствие, будучи министром, Абызов нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК".

Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.

Абызов отрицает все обвинения.