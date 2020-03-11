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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Норвегия отменила совместные с НАТО учения Cold Response

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Командование норвежской армией решило отменить совместные с НАТО учения Cold Response из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом объявил отвечающий за проведение маневров генерал-лейтенант Руне Якобсен, пишет Forsvaret.

Эпидемия коронавируса

По его словам, решение было принято совместно с командованием ВС Норвегии и при участии гражданской медицинской службы страны.

"Коронавирус вышел из-под контроля общества в Норвегии, и это для нас новая ситуация", - сказал генерал.

По его словам, командование начнет "контролируемое" сворачивание учений, стремясь не допустить заражения военнослужащих и не допустить потери боеготовности войск. Военные врачи отправятся на помощь гражданским. Отмена учений также позволит избежать дополнительной нагрузки на гражданских врачей, которым иначе пришлось бы проводить дополнительные проверки участников маневров.

Норвегия является организатором учений, на которых должны были присутствовать более 15 000 военнослужащих из США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Дании и Швеции. Ранее 11 марта стало известно, что Финляндия отказалась от участия в маневрах. Учения должны были пройти с 12 по 18 марта ради отработки действий многонационального контингента в тяжелых зимних условиях и по сценарию с интенсивными боевыми действиями.

5 марта военнослужащий ВС Норвегии получил положительный результат теста на коронавирус, других зараженных в войсках нет, отмечало командование.

Всего в королевстве зафиксировано 429 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки их число выросло на 29.

Норвегия НАТО Финляндия Руне Якобсен

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