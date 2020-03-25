В Кремле заявили, что обсуждают возможную отмену парада 9 мая в этом году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Решение о возможной отмене парада 9 мая в этом году в связи с ситуацией с коронавирусом пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос, безусловно, обсуждается, пока никаких решений не принималось, подготовка продолжается", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Решение о том, проводить парад или не проводить, а если проводить, то в каком формате, еще предстоит принять с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос о том, может ли парад пройти без зрителей, Песков заметил: "Ситуация вынуждает нас быть гибкими, поэтому говорить о том, что возможно, наверное, сейчас не следует".

"Возможно и необходимо сделать все так, чтобы, с одной стороны, отдать должное памяти героизма нашего народа, нашей страны, но, с другой стороны, не подвергать опасности здоровье наших людей", - добавил пресс-секретарь президента.

Московский парад 9 мая

Песков 12 марта заявил, что в связи с коронавирусом пока не идет речи о возможности отмены военного парада в Москве 9 мая или об изменении формата торжественных мероприятий, в том числе международных.

В этом году в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой отечественной войне (ВОВ). На парад 9 мая в Москву планируют прибыть ряд мировых лидеров, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон, кроме того, ряд политических лидеров были приглашены на это мероприятие, но пока не дали ответа.