Дипломаты помогут вернуться домой 85 россиянам с лайнера Costa Victoria

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российское посольство в Италии организует отправку на родину 85 россиян, которые находятся на круизном лайнере Costa Victoria. На борту ранее был выявлен случай заражения коронавирусом.

25 марта судно пришвартовалось в порту Чивитавеккья. Сейчас там работают врачи.

"Посольство в координации с судовладельцем и авиакомпанией "Аэрофлот" работает над отправкой росграждан на Родину рейсом указанной авиакомпании", - сообщила дипмиссия в фейсбуке.

МИД России до 14:00 26 марта принимает заявки от сограждан, которым нужна помощь с выездом из-за границы в Россию. Ведомство пообещало помочь им с переездом в условиях закрытых границ и ограниченного авиасообщения.

Вывозом на родину организованных групп туристов занимается также Ростуризм.