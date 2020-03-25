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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Дипломаты помогут вернуться домой 85 россиянам с лайнера Costa Victoria

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российское посольство в Италии организует отправку на родину 85 россиян, которые находятся на круизном лайнере Costa Victoria. На борту ранее был выявлен случай заражения коронавирусом.

Пандемия коронавируса

25 марта судно пришвартовалось в порту Чивитавеккья. Сейчас там работают врачи.

"Посольство в координации с судовладельцем и авиакомпанией "Аэрофлот" работает над отправкой росграждан на Родину рейсом указанной авиакомпании", - сообщила дипмиссия в фейсбуке.

МИД России до 14:00 26 марта принимает заявки от сограждан, которым нужна помощь с выездом из-за границы в Россию. Ведомство пообещало помочь им с переездом в условиях закрытых границ и ограниченного авиасообщения.

Вывозом на родину организованных групп туристов занимается также Ростуризм.

Италия Чивитавеккья МИД Costa Victoria

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