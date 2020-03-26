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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Круизному лайнеру не разрешили зайти в порт Владивосток из-за ситуации с коронавирусом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Власти не согласовали заход круизного лайнера Costa NeoRomantica во Владивосток из-за ситуации с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в администрации морских портов Приморского края.

"Мы получили такое предписание Роспотребнадзора (заход не разрешен - ИФ) в связи с карантином. Конечно, выполним предписание", - сказал собеседник агентства.

В прошлые годы лайнер Costa NeoRomantica неоднократно посещал Владивосток.

По данным сайта мониторинга движения судов vesselfinder.com, в марте лайнер посещал японские порты Сасебо, Нагасаки, Кагосима, а 24 марта судно планировало зайти во Владивосток.

Сейчас лайнер находится в Японском море.

Costa NeoRomantica Владивосток коронавирус COVID-19

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