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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
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Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Costa Atlantica

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - На борту итальянского круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в порту Нагасаки, есть один гражданин России, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщило российское посольство в Японии.

"По оценке медиков, сейчас его состояние опасений не вызывает", - написали дипломаты и пообещали всячески помогать соотечественнику и следить, чтобы он получал квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что заражение обнаружили у 34 членов экипажа судна.

Costa Atlantica зашло в порт Нагасаки для ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должно было покинуть Японию в конце апреля.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию выявили у нескольких россиян, отдыхавших на круизном лайнере Diamond Princess. Их лечили в изоляции в Казани. Всего на этом лайнере заразились 712 человек, 13 из них умерли.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Япония Италия коронавирус Costa Atlantica Нагасаки Diamond Princess

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