Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Costa Atlantica

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - На борту итальянского круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в порту Нагасаки, есть один гражданин России, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщило российское посольство в Японии.

"По оценке медиков, сейчас его состояние опасений не вызывает", - написали дипломаты и пообещали всячески помогать соотечественнику и следить, чтобы он получал квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что заражение обнаружили у 34 членов экипажа судна.

Costa Atlantica зашло в порт Нагасаки для ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должно было покинуть Японию в конце апреля.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию выявили у нескольких россиян, отдыхавших на круизном лайнере Diamond Princess. Их лечили в изоляции в Казани. Всего на этом лайнере заразились 712 человек, 13 из них умерли.