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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Россиян из регионов призвали временно отказаться от поездок в Москву

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан РФ из других регионов отказаться от поездок в столицу, потому что туристическая индустрия сейчас в городе приостановлена.

"Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу", - сообщил Собянин в своем блоге в четверг.

Мэр столицы также признал, что введенные ограничения являются "беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека". "Но поверьте, они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших", - заверил Собянин.

Мэр Москвы также рассказал и о других временных ограничениях: с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все розничные магазины, за исключением аптек и продовольственных магазинов.

Кроме того, в длинные выходные дни с 28 по 5 апреля в столице будет прекращена деятельность всех общедоступных ресторанов и кафе. Ограничение не будет распространяться на столовые, буфеты и кафе, в которых питаются работники организаций.

Новые ограничения мэр Москвы анонсировал накануне, отметив, что они необходимы в связи с распространением коронавирусной инфекции и тем, что президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.

Москва Сергей Собянин

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