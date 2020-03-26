Путин подписал закон о госрегулировании цен на лекарства при угрозе эпидемии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство правом ограничивать максимальные цены на нежизненно важные лекарства и медицинские изделия в случае угроз распространения эпидемий, подобной коронавирусу, или при чрезвычайных ситуациях.

Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов в четверг.

Закон наделяет правительство правом устанавливать максимально возможные цены на лекарства, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинские изделия на срок не более чем 90 календарных дней в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или необоснованного завышения цен в течение месяца.

Ограничение цены на медикаменты может быть установлено, если в нескольких субъектах РФ рост превысит 30% с учетом надбавок оптовых и розничных сетей.

Правительство также наделяется правом проведения мониторинга роста цен, что позволит контролировать стоимость нежизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий, включая медицинские маски.

Закон был принят Госдумой в приоритетном порядке 19 марта, одобрен Советом Федерации 25 марта. Закон вступает в силу с момента его опубликования.

Принятый закон (№913136-7) был разработан председателем Госдумы Вячеславом Володиным, руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым, первым замруководителя фракции Андреем Исаевым и председателем комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым.

В РФ в настоящее время в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цена на которые зафиксирована, входят более 700 наименований.

Володин заявил ранее журналистам, что решение Госдумы о возможности замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемий защитит людей от желающих нажиться на страхах. По его мнению, нынешний "острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей - следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам".

Председатель Госдумы отмечал, что "принятие этого закона очень важно именно сейчас, когда руководством нашей страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса".

25 марта в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, чтобы сдержать распространение коронавируса. Также на этот срок на каникулы отправят студентов.