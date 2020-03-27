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Депутаты одобрили штрафы в полмиллиона рублей за завышение цен на лекарства

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил поправки в КоАП об ответствености за завышение цен на лекарства с превышением допустимых надбавок. В частности, для должностных лиц за это нарушение предусмотрены штрафы до 500 000 рублей, сказал председатель комитета Павел Крашенинников.

Пандемия коронавируса

Он напомнил, что до сих пор размеры предельных надбавок устанавливались только в отношении лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)".

Так, статью 14.4.2 Кодекса "Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств" предлагается дополнить новой частью. В ней устанавливается административная ответственность за реализацию лекарств по завышенным ценам (с превышением допустимых предельных размеров надбавок, устанавливаемых органами власти)", - сказал Крашенинников в пятницу журналистам.

Он отметил, что "до настоящего время размеры предельных надбавок устанавливались только в отношении лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)". 19 марта Госдума ввела такие пределы и для остальных лекарств в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания.

Одобренные комитетом поправки в статью 14.4.2 КоАП "Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств" предусматривают штрафы от 250 000 до 500 000 рублей для чиновников за завышение цен на лекарств. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц штрафы установлены в двукратном размере излишне полученной выручки за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более 1 года.

По словм Крашенинникова, составлять протоколы об указанных административных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и ФАС. Рассмотрение дел находится в ведении ФАС, а в отношении санкций в виде административного приостановления деятельности решение принимается судом.

ФАС Павел Крашенинников Госдума

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