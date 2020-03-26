Студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минобрнауки ввело в российских вузах каникулы с 28 марта по 5 апреля. Такой приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков. Ранее президент Владимир Путин объявил эту неделю нерабочей и рекомендовал согражданам максимально изолироваться, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Министр поручил вузам сообщить студентам и преподавателям об этим изменениях и назначить ответственных за состояние зданий и инфраструктуры вузов во время длинных выходных.

Ранее Фальков отмечал, что большинство вузов, подочетных его министерству, перевели студентов на дистанционное обучение, чтобы минимизировать контакты. Ректорам он рекомендовал не выселять студентов из общежитий, поскольку не все могут уехать домой, в том числе из-за отмены авиаперелетов. По словам министра, на 25 марта общежития покинули около 45% проживавших там учащихся.

Министр также обещал организовать летом 2020 года дистанционную процедуру по подаче документов для поступления в вузы.