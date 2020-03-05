В Думе обвинили аптечное лобби в шантаже из-за законопроекта об ограничении цен

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - На законопроект, сдерживающий цены на лекарства, началась медийная атака, заявил руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Когда мы только начинаем обсуждать тот или иной острый вопрос, который волнует людей, начинается шантаж. Так, не успел появиться законопроект, призванный сдержать цены на медикаменты, упорядочить рынок - тут же начались запугивания через СМИ о том, что в аптеках пропадут лекарства и подскочат цены", - сказал Неверов в четверг с трибуны Госдумы.

Он заметил, что законопроект только внесен в Госдуму и предполагается его обсуждение, в том числе с участием представителей аптечных сетей.

Законопроект был внесен в Госдуму 3 марта. Он предполагает, что правительство будет наделено правом ограничивать максимальные цены на лекарства в случае угроз распространения эпидемий, подобной коронавирусу, или при чрезвычайных ситуациях.

"Сегодня законодательством предусмотрено регулирование цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Но когда возникает чрезвычайная ситуация или появляется угроза опасных эпидемий наподобие коронавируса, завышения цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия допускать нельзя", - подчеркнул Неверов.

Согласно законопроекту, предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться на срок не более чем 90 календарных дней. Правительство может устанавливать ограничение цен на медикаменты, если рост превысит 30%.

Разработчиками документа являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев и председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.